Mail ballot drop boxes placed at city libraries

SAN DIEGO — Starting Tuesday, voters can drop off their mail ballots at any San Diego Public Library location.
Voters can take their ballots to any of the 36 library locations between 10:30 a.m. and 5:30 p.m. Monday through Friday. On Election Day, Nov. 3, drop-off hours will be extended to 7 a.m. to 8 p.m.
San Diego Public Library locations:
- Allied Gardens/Benjamin Library
- Balboa Library
- Carmel Mountain Ranch Library
- Carmel Valley Library
- Central Library
- City Heights/Weingart Library and Performance Annex
- Clairemont Library
- College-Rolando Library
- Kensington-Normal Heights Library
- La Jolla/Riford Library
- Linda Vista Library
- Logan Heights Library
- Mira Mesa Library
- Mission Hills-Hillcrest/Knox Library
- Mission Valley Library
- Mountain View/Beckwourth Library
- North Clairemont Library
- North Park Library
- North University Community Library
- Oak Park Library
- Ocean Beach Library
- Otay Mesa-Nestor Library
- Pacific Beach/Taylor Library
- Pacific Hills Library
- Point Loma/Hervey Library
- Rancho Bernardo Library
- Rancho Peñasquitos Library
- San Carlos Library
- San Ysidro Library
- Scripps Miramar Ranch Library
- Serra Mesa-Kearny Mesa Library
- Skyline Hills Library
- Tierrasanta Library
- University Community Library
- University Heights Library
- Valencia Park/Malcolm X Library