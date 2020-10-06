Mail ballot drop boxes placed at city libraries

Presidential Election 2020

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SAN DIEGO — Starting Tuesday, voters can drop off their mail ballots at any San Diego Public Library location.

Voters can take their ballots to any of the 36 library locations between 10:30 a.m. and 5:30 p.m. Monday through Friday. On Election Day, Nov. 3, drop-off hours will be extended to 7 a.m. to 8 p.m.

San Diego Public Library locations:

  • Allied Gardens/Benjamin Library
  • Balboa Library
  • Carmel Mountain Ranch Library
  • Carmel Valley Library
  • Central Library
  • City Heights/Weingart Library and Performance Annex
  • Clairemont Library
  • College-Rolando Library
  • Kensington-Normal Heights Library
  • La Jolla/Riford Library
  • Linda Vista Library
  • Logan Heights Library
  • Mira Mesa Library
  • Mission Hills-Hillcrest/Knox Library
  • Mission Valley Library
  • Mountain View/Beckwourth Library
  • North Clairemont Library
  • North Park Library
  • North University Community Library
  • Oak Park Library
  • Ocean Beach Library
  • Otay Mesa-Nestor Library
  • Pacific Beach/Taylor Library
  • Pacific Hills Library
  • Point Loma/Hervey Library
  • Rancho Bernardo Library
  • Rancho Peñasquitos Library
  • San Carlos Library
  • San Ysidro Library
  • Scripps Miramar Ranch Library
  • Serra Mesa-Kearny Mesa Library
  • Skyline Hills Library
  • Tierrasanta Library
  • University Community Library
  • University Heights Library
  • Valencia Park/Malcolm X Library

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FOX 5 Voter Guide

Key Dates and Deadlines

Sept. 24: Sample ballots mailed

Oct. 5: Early voting begins

Oct. 6: Mail drop-off locations open

Oct. 19: Voter registration deadline

Nov 3: Election Day

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