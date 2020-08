List: Who may be affected by rotating outages Monday

High tension towers are seen in Redondo Beach, California on August 16, 2020. – California on August 14 ordered rolling power outages for the first time since 2001 as a statewide heat wave strained its electrical system. Pacific Gas & Electric, the states largest utility, tweeted that it would turn off power to about 200,000 to 250,000 customers in rotating outages for about an hour at a time. (Photo by Apu GOMES / AFP) (Photo by APU GOMES/AFP via Getty Images)

SAN DIEGO — More than 100,000 customers could lose power Monday during rotating outages aimed at conserving energy during the heat wave in San Diego County.

San Diego Gas & Electric said just before 4 p.m. that it was directed to begin the rotating power outages that would last up to an hour.

The @California_ISO has ordered SDG&E and other utilities across CA to begin rotating outages this afternoon due to excessive heat and exceptionally high energy demand. Impacted customers will be without power for about an hour. Please visit https://t.co/FVTZ8eJJLn for updates. pic.twitter.com/Pn2jRSBoeG — SDG&E (@SDGE) August 17, 2020

People in San Diego saw rotating outages Friday for the first time since 2001. They were ordered by the California Independent System Operator in response to high energy demand because of the excessive heat.

The heat wave is expected to last through Thursday and SDG&E is calling on families to help conserve energy to curb the need for and duration of outages.

Communities located in High Fire Threat Districts that are subject to Public Safety Power Shutoffs are excluded from the rotating outages, as are critical facilities, such as hospitals, police and fire stations.

SDG&E said the rotating outages occur in grid blocks pre-approved by state regulators.

You can see if you may be affected by finding your circuit number on your paper bill under the electric service section or on the SDG&E app or website.

How To Locate Your Circuit Number and Rotating Outage Order: https://t.co/jgXngo5NqF pic.twitter.com/GgRhr4Idzz — SDG&E (@SDGE) August 17, 2020

Officials posted a list of the circuits that could be affected Monday.

