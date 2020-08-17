List: Who may be affected by rotating outages Tuesday

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Power lines are seen in Los Angeles, California on August 16, 2020. – California temperatures hit record highs this weekend, leading to a chain of unplanned power outages. Rolling outages are scheduled in certain cities. (Photo by Chris DELMAS / AFP) (Photo by CHRIS DELMAS/AFP via Getty Images)

SAN DIEGO — San Diego Gas & Electric has provided a list of which circuits would be affected first if rotating outages are initiated Tuesday.

Communities located in High Fire Threat Districts that are subject to Public Safety Power Shutoffs are excluded from the rotating outages, as are critical facilities, such as hospitals, police and fire stations.

Rotating outages occur in grid blocks pre-approved by state regulators.

You can see if you’ll be affected by finding your circuit number on your paper bill under the electric service section or on the SDG&E app or website.

Circuit numbers are listed on the bill in the section titled “Detail of Current Charges” under “Electric Service.”  Customers can then compare their circuit numbers with the list of the affected circuits in the chart below.  

SDG&E said the circuit list is in order of which circuits will be impacted first once the call is made to initiate rotating outages. When and if rotating outages begin, it’s likely that the first half dozen rows will experience an outage for approximately one hour and the next set of circuits will follow, and so on. 

If your circuit number begins with a letter, refer to the 4kV column to find your circuit number. 

For more information and safety tips on what to do during an outage, visit sdge.com/outages.

**Circuit list is current as of 8/18/20 at 9:20 a.m.
***To make it easier, do a ctrl + f to quickly find your circuit. 

CommunityCircuit4kV
CASA DE ORO, EL CAJON W548
ELCAJON W, GRANITE HILLS, SINGING HILLS410
LAGUNA HILLS, LAGUNA NIGUEL561
LA JOLLA N, TORREY PINES65LF1
ESCONDIDO NW, ESCONDIDO W, SAN MARCOS E188
FLETCHER HILLS, LA MESA N949GA3, TY1
PT LOMA N, PT LOMA S53
DANA POINT, LAGUNA NIGUEL796
NORTHCITY WEST836
TORREY PINES746
PARADISE HILLS324
CARLSBAD780
CARLSBAD, OCEANSIDE1076CD1, CD3, SO1
MIRA MESA1446
TORREY PINES735
MIRA MESA437
ORTEGA1258
LA MESA N, MISSION GORGE400
ESCONDIDO E, ESCONDIDO S, SAN PASQUAL472
LOGAN HEIGHTS, N ISLAND-STRAND, NAT’LCITY W130S1
ESCONDIDO S, ESCONDIDO W518
MIRA MESA, NAS-MIRAMAR760
CHULA VISTA S, SAN YSIDRO1180
CASA DE ORO, ELCAJON W, RHO SD W, SINGING HILLS93
LAGUNA HILLS, LAGUNA NIGUEL562
MISSION VLY253
ESCONDIDO S, ESCONDIDO W515
OTAY MESA, RHO DEL REY943
RHO BERNARDO913
SAN MARCOS W298
ORTEGA1257
N ISLAND-STRAND, NAT’LCITY W378
TORREY PINES271
CLAIREMONT, MISSION VLY1287
MISSION GORGE, SANTEE309
MIRA MESA, TORREY PINES738
PARADISE HILLS320
OCEANSIDE191
LOGAN HEIGHTS371
CARLSBAD779
MIRA MESA952
BAY PARK, LINDA VISTA, MISSION HILLS490
DEL MAR, NORTHCITY WEST, TORREY PINES61SEA1
CENTER CITY119
ORTEGA983
CARLSBAD783
CASA DE ORO, MOUNT HELIX, SPRING VALLEY731
CREST, ELCAJON W, GRANITE HILLS, SINGING HILLS412
TORREY PINES529
MISSION VLY254
SAN YSIDRO723
POWAY S926
CARLSBAD, ENCINITAS S1119
TORREY PINES263
VISTA208VS1, VS2, VS3, VS4
LINDA VISTA, MISSION VLY38BO1, KR1, VO1
LAGUNA HILLS, LAGUNA NIGUEL, MISSION VIEJO556
MIRA MESA953
MISSION VIEJO, ORTEGA1260
CARLSBAD782
CHULA VISTA S, SAN YSIDRO156
NORTHCITY WEST830
CARLSBAD750
MIRA MESA224
MIRA MESA, TORREY PINES262
CITY HEIGHTS, NORTH PARK364
RHO BERNARDO1025
OCEANSIDE190
CENTER CITY, MISSION HILLS, NORTH PARK365
TORREY PINES269
CARLSBAD751
CITY HEIGHTS, NORTH PARK, STATE COLLEGE368MNR3
DANA POINT, LAGUNA NIGUEL, SAN JUANCAP793
MISSION VLY384
EAST ROLANDO, LA MESA N, MISSION GORGE399
MIRA MESA950
ALLIED GARDENS, MISSION VLY702
ESCONDIDO S, RHO BERNARDO790
IMPERIAL BEACH, N ISLAND-STRAND, SAN YSIDRO158
MISSION BAY545BP1
CHULA VISTA W, N ISLAND-STRAND, NAT’LCITY W718
SAN MARCOS W295
CENTER CITY, NORTH PARK363UP1, UP2
CENTER CITY111
ELCAJON W, GRANITE HILLS, LAKESIDE418
CORONADO372
MIRA MESA, RHO BERNARDO911
LAGUNA NIGUEL, SAN JUANCAP558
NORTHCITY WEST511DM1
MIRA MESA227
MIRA MESA, NORTHCITY WEST834
CLAIREMONT276
OCEANSIDE194
ALLIED GARDENS, MISSION VLY143
SAN YSIDRO1202
ESCONDIDO E, ESCONDIDO S, SAN PASQUAL514
RHO BERNARDO544
CHULA VISTA E, CHULA VISTA S, RHO DEL REY155
LINDA VISTA, MISSION VLY36
RHO BERNARDO915
CENTER CITY, LOGAN HEIGHTS122
MIRA MESA228
ORTEGA1256
BLOSSOM VALLEY, LAKESIDE, LAKESIDE E245
RHO BERNARDO931
ALLIED GARDENS, MISSION GORGE, MISSION VLY380
LAGUNA HILLS, LAGUNA NIGUEL560
MIRA MESA432
FORT ROSECRANS, PT LOMA N, PT LOMA S480
CARLSBAD587
MIRA MESA, POWAY S, RHO BERNARDO916
CENTER CITY, LOGAN HEIGHTS132
MIRA MESA954
CARLSBAD1116
CREST, GRANITE HILLS, LAKESIDE, LAKESIDE E386
CLAIREMONT, TORREY PINES275
MIRA MESA961
LA JOLLA N, TORREY PINES1085
MIRA MESA435
MISSION BAY56
CARLSBAD, OCEANSIDE, VISTA S852
TORREY PINES272
CHULA VISTA S, CHULA VISTA W151
MISSION VLY149
TORREY PINES846
CLAIREMONT, LINDA VISTA274
LAGUNA NIGUEL563
BAY PARK, LINDA VISTA492
CLAIREMONT278
CASA DE ORO, RHO SD W, SPRING VALLEY732
VISTA S851
SAN MARCOS W, VISTA S297
MIRA MESA956
MISSION VLY707
LA MESA N87
MIRA MESA1447
LA JOLLA N, MISSION BAY578GN1
MIRA MESA, TORREY PINES266
MIRA MESA761
CARLSBAD584
MIRA MESA957
OTAY MESA, RHO DEL REY1007
TORREY PINES749
LAGUNA NIGUEL, MISSION VIEJO565
MIRA MESA436
BONITA, NAT’LCITY W, RHO DEL REY340
MIRA MESA962
POWAY S923
BONITA, NAT’LCITY W, RHO DEL REY341
CLAIREMONT, MISSION VLY712
BUENA, VISTA205
MIRA MESA69
CENTER CITY423CE1, CE2, CE3
TORREY PINES847
MISSION VIEJO, ORTEGA989
ALLIED GARDENS, MISSION GORGE, MISSION VLY381
MIRA MESA967
RHO BERNARDO1103
CENTER CITY429
CARLSBAD583
MISSION VLY383
OCEANSIDE498
NORTHCITY WEST832
CLAIREMONT, LA JOLLA N, TORREY PINES116
MIRA MESA958
MIRA MESA727
LA JOLLA N, TORREY PINES64
LAGUNA NIGUEL, MISSION VIEJO766
RHO BERNARDO912
BONITA, NAT’LCITY W, PARADISE HILLS40
EUCALYPTUS HILLS, SANTEE395
CENTER CITY, MISSION HILLS, PT LOMA N138MT1, MT3, HC4, HC3
POWAY N, RHO BERNARDO293
CITY HEIGHTS, EAST ROLANDO, LA MESA N169SR4
TORREY PINES736
CLAIREMONT, NAS-MIRAMAR773
EAST ROLANDO, LA MESA N, LEMON GROVE160AM1, AM2, AM3
MIRA MESA, TORREY PINES747
LAGUNA NIGUEL, MISSION VIEJO564
CITY HEIGHTS, EAST ROLANDO, LEMON GROVE164
MIRA MESA969
ESCONDIDO E, ESCONDIDO NE, ESCONDIDO W488
RHO BERNARDO574
CENTER CITY118
PT LOMA N, PT LOMA S52
OCEANSIDE900
OCEANSIDE, VISTA S854
SAN MARCOS W, VISTA S598
LAGUNA NIGUEL1071
MIRA MESA762
MIRA MESA726
LAKE HODGES S, RHO BERNARDO577
ESCONDIDO NW, ESCONDIDO W, SAN MARCOS E189
PT LOMA N, PT LOMA S322EO1, EO2, EO3
CENTER CITY785
MIRA MESA963
MIRA MESA959
POWAY S924
IMPERIAL BEACH, N ISLAND-STRAND, SAN YSIDRO532
ELCAJON W554
CORONADO, N ISLAND-STRAND373
OCEANSIDE, VISTA509
GOPHERCYN, OCEANSIDE, VISTA901
OTAY MESA, RHO DEL REY1223
MIRA MESA763
MIRA MESA960
CENTER CITY786
CARLSBAD757
ESCONDIDO NW, ESCONDIDO W, SAN MARCOS E180
CENTER CITY113
CARLSBAD, RHO SANTA FE N, SAN MARCOS W754
CASA DE ORO, JAMUL WEST, RHO SD W, SINGING HILLS96
TORREY PINES737
CITY HEIGHTS, NORTH PARK366BRM1
LAGUNA HILLS, LAGUNA NIGUEL557
ELCAJON W, GRANITE HILLS416BA2, BA3
CLAIREMONT, LINDA VISTA277
ELCAJON W76
LINDA VISTA, MISSION VLY142
CLAIREMONT279
OTAY MESA, RHO DEL REY1222
LAKE HODGES S, RHO BERNARDO1104
MIRA MESA433
CENTER CITY126HB5
ALLIED GARDENS, LA MESA N, MISSION GORGE403
POWAY S, RHO BERNARDO937
CENTER CITY98
ESCONDIDO E, ESCONDIDO S, ESCONDIDO W519
FORT ROSECRANS, PT LOMA S481RV1, RV2, RV3, JE1
RHO BERNARDO910
TORREY PINES742
SAN YSIDRO460
POWAY S925
LA JOLLA N, LA JOLLA S, MISSION BAY57
PT LOMA N54
TORREY PINES273
RHO BERNARDO575
ESCONDIDO E, ESCONDIDO S, ESCONDIDO W516
CENTER CITY467
CLAIREMONT, MISSION VLY711
ELCAJON W, SINGING HILLS553
RHO BERNARDO539
OTAY MESA, RHO DEL REY592
BUENA, SAN MARCOS W, VISTA S856
DANA POINT, LAGUNA NIGUEL798
OCEANSIDE199
BAY PARK, MISSION BAY579MA2, MA1, GS1
OTAY MESA, RHO DEL REY945
RHO BERNARDO934
LA JOLLA N1173CCB1
MIRA MESA439
MISSION VLY37
ORTEGA, SANCLEMENTE991
MIRA MESA, TORREY PINES1152
BUENA, VISTA, VISTA S857
MISSION VLY708
CHULA VISTA S, OTAY MESA, RHO DEL REY1224
OCEANSIDE904
FLETCHER HILLS, LA MESA N, MISSION GORGE401
TORREY PINES267
LOGAN HEIGHTS, N ISLAND-STRAND128
POWAY N, POWAY S, RHO BERNARDO933
BAY PARK, LINDA VISTA107
CHULA VISTA E, RHO DEL REY941HP1
CHULA VISTA E, NAT’LCITY W45LA1, LA2, LA3
OCEANSIDE581EOS3, EOS2, EOS1
ESCONDIDO NW, ESCONDIDO W, SAN MARCOS E186
BLOSSOM VALLEY, LAKESIDE, LAKESIDE E, SANTEE241
NORTHCITY WEST, RHO SANTA FE S, SOLANA BEACH62
ESCONDIDO S, SAN PASQUAL474
MIRA MESA, TORREY PINES261
ELCAJON W, GRANITE HILLS, SINGING HILLS417
LAKE HODGES1251
CORONADO81-177AE
MIRA MESA1448
CHULA VISTA S, CHULA VISTA W, SAN YSIDRO531SK1-4M
OCEANSIDE1077
RHO BERNARDO537
CASA DE ORO, ELCAJON W, SINGING HILLS74-35
MISSION VLY, NORTH PARK, STATE COLLEGE146-275RFM3, FM2, FM1
OCEANSIDE, VISTA, VISTA S505PH1
OCEANSIDE1078OS1
LA MESA N, MOUNT HELIX77-28RBT1
CHULA VISTA E, CHULA VISTA W256
ESCONDIDO E, ESCONDIDO NE453-41
ENCANTO, LEMON GROVE, PARADISE HILLS163-29R
ORTEGA, SANCLEMENTE994
CENTER CITY, LOGAN HEIGHTS1436
LA JOLLA N572
OTAY MESA, RHO DEL REY1221
LAGUNA NIGUEL, MISSION VIEJO567
OCEANSIDE903
ENCINITAS S, RHO SANTA FE S288-18
CENTER CITY, CORONADO179
ENCINITAS S, NORTHCITY WEST, RHO SANTA FE S, SOLANA BEACH1081CA2
CENTER CITY115
SANTEE1139
LAKE HODGES S, RHO BERNARDO1102
JAMUL WEST, OTAY MESA, RHO DEL REY114
LOGAN HEIGHTS1437GH3
CARLSBAD589
MISSION VLY39
OCEANSIDE, VISTA821
CHULA VISTA S, CHULA VISTA W, SAN YSIDRO531SK-4M
CARLSBAD, SAN MARCOS W, VISTA S858
ORTEGA984
MIRA MESA, RHO BERNARDO729
ENCANTO, LOGAN HEIGHTS80HL3
MISSION VLY141
NORTH PARK1297
MISSION VLY1266
BAY PARK, PT LOMA N136
ESCONDIDO S, ESCONDIDO W513
ELCAJON W551

Officials posted a list of the circuits that could be affected Tuesday.

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