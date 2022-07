SAN DIEGO – Caution, do not continue to read this story if you are hungry!

Yelp, an online platform that allows individuals to rate businesses they have visited, recently released its list of the 50 best restaurants in San Diego’s North County, including some of the most iconic eateries in the area. No matter what you are in the mood for, this list is sure to have something that piques your interest!

According to the review app, North County’s best eatery is Sunny Side Kitchen in Escondido. The spot is known for its sandwiches, specifically its paninis, but has a myriad of classic breakfast and lunch food options. Sunny Side Kitchen has received more than 900 reviews and has an overall five-star rating from Yelp users.

Below are the best 50 restaurants highlighted by Yelp:

1. Sunny Side Kitchen (Escondido)

155 S Orange St Escondido, CA 92025

2. Come On Over Cafe (Oceanside)

2405 Oceanside Blvd Oceanside, CA 92054

3. Everest Himalayan Cuisine (Encinitas)

745 S Coast Hwy 101 Ste 103J Encinitas, CA 92024

4. Greens Please Wellness Kitchen (San Diego)

12202 Poway Rd Ste 100 San Diego, CA 92064

5. Yoshino Japanese Deli (Carlsbad)

2913 State St Carlsbad, CA 92008

6. Gonzo Ramen (Carlsbad)

300 Carlsbad Village Dr Carlsbad, CA 92008

7. 508 Tavern (Vista)

508 South Santa Fe Ave Vista, CA 92084

8. Mr. Bibi (Oceanside)

208 N Coast Hwy Oceanside, CA 92054

9. 101 Bagels & Subs (Oceanside)

323 N Coast Hwy Ste C Oceanside, CA 92054

10. Full Metal Burgers (Oceanside)

2550 Jason Ct Oceanside, CA 92056

11. Tandoori Palace (Encinitas)

257 N El Camino Real Ste K Encinitas, CA 92024

12. Bologna Gourmet (Carlsbad)

5661 Palmer Way Ste B Carlsbad, CA 92010

13. 2051 Cucina Italiana (Carlsbad)

2051 Palomar Airport Rd Ste 175 Carlsbad, CA 92011

14. The Plot (Oceanside)

1733 S Coast Hwy Oceanside, CA 92054

15. EscoGelato (Escondido)

122 S Kalmia St Escondido, CA 92025

16. Tamales Jovita (Escondido)

158 W Grand Ave, Escondido, CA 92025

17. Elena’s Cafe French Crepes (Oceanside)

511 Pier View Way Oceanside, CA 92054

18. PITA 22 (San Diego)

7825 Highlands Village Pl Ste E 105 San Diego, CA 92129

19. Brown Cup Cafe & Lounge (Oceanside)

401 North Coast Hwy Ste E Oceanside, CA 92054

20. Elmisa Cafe (San Diego)

11611 Rancho Bernardo Rd San Diego, CA 92127

21. PizzaManiac (Vista)

1461 N Santa Fe Ave Vista, CA 92084

22. American Heroes & Brew (Carlsbad)

300 Carlsbad Village Dr Ste 118-120 Carlsbad, CA 92008

23. Tropical Juices & Deli (Vista)

1116 Sycamore Ave Vista, CA 92081

24. Pho Saigon Express (Escondido)

605 N Broadway Escondido, CA 92025

25. Peachy’s Market & Grill (Encinitas)

362 N El Camino Real Encinitas, CA 92024

26. Curry Craft (San Marcos)

763 Center Dr Ste 101 San Marcos, CA 92069

27. Jeune Et Jolie (Carlsbad)

2659 State St Carlsbad, CA 92008

28. Flavor of Himalaya (San Marcos)

727 W San Marcos Blvd San Marcos, CA 92078

29. Papa Duke’s Deli & Grill (Poway)

12169 Kirkham Rd Ste A Poway, CA 92064

30. Irina’s Bar and Grill (Oceanside)

3375 Mission Ave Ste J Oceanside, CA 92058

31. Don’s Country Kitchen (Oceanside)

1938 S Coast Hwy Oceanside, CA 92054

32. Agrusa’s Super Sandwiches (Escondido)

1606 E Valley Pkwy Escondido, CA 92027

33. Corner Grill (Vista)

1850 Hacienda Dr Ste 11 Vista, CA 92081

34. Sunshine Kitchen (Oceanside)

1006 Mission Ave Ste A Oceanside, CA 92054

35. Baba Kabob (Poway)

13538 Poway Rd Ste C Poway, CA 92064

36. Eat Your Heart Out II (Poway)

12600 Stowe Dr Ste 2 Poway, CA 92064

37. Pho Truc Xanh (Escondido)

503 W Mission Ave Escondido, CA 92025

38. Cocina Del Carmen (Vista)

1350 E Vista Way Ste 8 Vista, CA 92084

39. Son Tra Sandwiches (Escondido)

840 E Valley Pkwy Escondido, CA 92025

40. O’side Sports Bar & Grill (Oceanside)

113 S Coast Hwy Oceanside, CA 92054

41. Market Restaurant + Bar (Del Mar)

3702 Via De La Valle Del Mar, CA 92014

42. Connie’s (Vista)

1688 S Melrose Dr Ste 206 Vista, CA 92081

43. Alice’s Italian Gourmet (Encinitas)

252 N El Camino Real Encinitas, CA 92024

44. Beach Break Cafe (Oceanside)

1802 S Coast Hwy Oceanside, CA 92054

45. Sinaloa Mexican & Seafood (Oceanside)

1802 S Coast Hwy Oceanside, CA 92054

46. The Rib Shack (Fallbrook)

3235 Old Hwy 395, Fallbrook, CA 92028

47. Oi Asian Fusion (San Diego)

11835 Carmel Mountain Rd Ste 1307 San Diego, CA 92128

48. Eugenio Italian Ristorante (San Marcos)

679 S Rancho Santa Fe Rd San Marcos, CA 92078

49. Tina’s Deli (San Marcos)

760 N Twin Oaks Valley Rd Ste D San Marcos, CA 92069

50. Del Lusso (Carlsbad)

6021 Innovation Way Ste 120 Carlsbad, CA 92009