Weekend storm drenches county

SAN DIEGO – The cold, wet storm that drenched San Diego County over the weekend broke numerous precipitation records and covered the counties highest peaks with snow.

Rainfall totals ranged from a low of about ⅓ of an inch in Solana Beach to 2.47 inches on Otay Mountain. At higher elevations, snowfall totals ranged from about 4 inches on Mount Laguna to nearly 10 inches on Palomar Mountain.

The totals below from the National Weather Service are preliminary as of 5 a.m. Monday:

Snowfall Reports

PALOMAR MTN: 9 inches

PALOMAR MTN OBSERVATORY: 6 inches

MT. LAGUNA: 4 inches

IDYLLWILD: 2.5 inches

San Diego County Coastal Areas

KEARNY MESA : 1.38 inches

VISTA : 1.32 inches

BROWN FIELD: 1.32 inches

CHULA VISTA: 1.14 inches

POINT LOMA: 1.13 inches

SD UNIVERSITY HEIGHTS: 1.11 inches

OCEANSIDE: 1.11 inches

SMUGGLERS GULCH: 0.99 inches

SAN YSIDRO: 0.95 inches

CARLSBAD EAST : 0.91 inches

SAN DIEGO INTL AIRPORT : 0.89 inches

SAN ONOFRE: 0.88 inches

EL CAMINO DEL NORTE: 0.87 inches

TIJUANA ESTUARY : 0.87 inches

GOAT CANYON: 0.86 inches

FASHION VALLEY: 0.81 inches

SAN MARCOS LANDFILL: 0.79 inches

LA JOLLA : 0.78 inches

SD CITY HEIGHTS: 0.75 inches

CARLSBAD AIRPORT: 0.71 inches

MISSION BEACH: 0.67 inches

CARLSBAD: 0.62 inches

SD LINDA VISTA: 0.60 inches

DEL MAR : 0.59 inches

ENCINITAS: 0.59 inches

MONTGOMERY FIELD: 0.57 inches

SOLANA BEACH: 0.35 inches

San Diego County Valleys

MT. WOODSON: 2.38 inches

SAN MIGUEL RAWS : 2.28 inches

ALPINE RAWS: 2.07 inches

FALLBROOK: 2.04 inches

HARBISON CANYON: 1.86 inches

GRANITE HILLS: 1.84 inches

SKYLINE RANCH: 1.83 inches

CAMP TRGT RANGE RAWS: 1.81 inches

LOWER OAT FLATS: 1.78 inches

VALLEY CENTER: 1.63 inches

RED MOUNTAIN: 1.61 inches

BONSALL CRS: 1.58 inches

RAINBOW CAMP : 1.54 inches

LOS COCHES CREEK: 1.53 inches

MIRAMAR LAKE: 1.49 inches

FLINN SPRINGS: 1.49 inches

LAKE WOHLFORD: 1.49 inches

THOUSAND TRAILS: 1.48 inches

COUSER CANYON: 1.46 inches

POWAY : 1.43 inches

DULZURA SUMMIT: 1.39 inches

ALPINE: 1.38 inches

RANCHO BERNARDO: 1.38 inches

EL CAJON: 1.37 inches

GOOSE VALLEY RAWS : 1.36 inches

LA MESA: 1.34 inches

ESCONDIDO: 1.30 inches

SD COUNTRY ESTATES: 1.30 inches

VALLEY CENTER RAWS : 1.29 inches

BARONA: 1.26 inches

COLE GRADE RD: 1.26 inches

RINCON SPRINGS: 1.23 inches

RAMONA: 1.20 inches

SANTEE: 1.18 inches

LAKE MURRAY: 1.18 inches

LAKESIDE: 1.17 inches

DEER SPRINGS : 1.16 inches

SANTEE NORTH: 1.14 inches

DE LUZ: 1.12 inches

RAMONA AIRPORT: 1.11 inches

LYONS PEAK: 1.08 inches

ELFIN FOREST: 0.96 inches

San Diego County Mountains

OTAY MOUNTAIN RAWS: 2.47 inches

MESA GRANDE: 2.39 inches

PINE HILLS FS: 2.22 inches

DESCANSO RS: 2.10 inches

PINE HILLS RAWS: 2.05 inches

DESCANSO RAWS: 1.97 inches

HENSHAW DAM: 1.88 inches

LA JOLLA ERN TANKS: 1.81 inches

DESCANSO: 1.74 inches

JULIAN RAWS: 1.63 inches

SANTA YSABEL: 1.62 inches

JULIAN: 1.58 inches

LA JOLLA AMAGO: 1.56 inches

VALLECITOS REPEATER: 1.45 inches

ECHO DELL: 1.44 inches

PINE VALLEY: 1.35 inches

WARNER SPRINGS: 0.95 inches

CAMERON RAWS : 0.95 inches

TIERRA DEL SOL : 0.59 inches

RANCHITA : 0.54 inches

San Diego County Deserts